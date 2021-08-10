В России начались продажи Toyota Land Cruiser 300 с новым двигателем

Российские дилеры компании Toyota начинают принимать заказы на внедорожник Land Cruiser 300 с новым дизельным двигателем.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 10 августа, флагманский шестицилиндровый дизельный двигатель собственной разработки компании Toyota был создан специально для Toyota Land Cruiser 300 в рамках перехода модели на архитектуру TNGA.

Двигатель имеет V-образную компоновку, рабочий объем 3346 куб. см и обладает мощностью в 299 л.с.

С новым дизельным двигателем Toyota Land Cruiser 300 способен разгоняться до 100 км/ч за 6,9 секунды при расходе топлива в 8,9 л на 100 км в смешанном цикле.

Новый двигатель доступен во всех трех комплектациях модели — «Элеганс» (от 5 млн 557 тыс. рублей), «Комфорт+» (от 6 млн 805 тыс. рублей) и 70th Anniversary (от 7 млн 609 тыс. рублей).

5 апреля сообщалось, что Toyota начала продажи в России обновленного седана Camry.

Производство обновленной модели стартовало на заводе Тойота в Санкт-Петербурге в конце марта. За 13 лет на заводе было произведено более 500 тыс. автомобилей Toyota Camry и RAV4.