Прямой эфир
Общество
Петербург впервые с 3 февраля обошел Москву по числу выявленных случаев COVID-19
Общество
Вирусолог рассказал о необходимости прививаться переболевшим COVID-19
Общество
Путин поручил МЧС увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии
Общество
Экс-премьера Северной Осетии задержали по делу о растрате
Мир
В Пекинском зоопарке произошла массовая драка посетителей
Происшествия
Число погибших в результате ЧП в больнице Владикавказа увеличилось до 11
Мир
Китай отозвал посла из Вильнюса
Общество
Глава Минприроды назвал напряженной ситуацию с лесными пожарами в РФ
Общество
В России за сутки выявили 21 378 случаев заболевания COVID-19

В России начались продажи Toyota Land Cruiser 300 с новым двигателем

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские дилеры компании Toyota начинают принимать заказы на внедорожник Land Cruiser 300 с новым дизельным двигателем.

Веретено и уздечка: японский премиум-кроссовер стал длиннее и моднее
Lexus представил новую версию NX

Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 10 августа, флагманский шестицилиндровый дизельный двигатель собственной разработки компании Toyota был создан специально для Toyota Land Cruiser 300 в рамках перехода модели на архитектуру TNGA.

Двигатель имеет V-образную компоновку, рабочий объем 3346 куб. см и обладает мощностью в 299 л.с.

С новым дизельным двигателем Toyota Land Cruiser 300 способен разгоняться до 100 км/ч за 6,9 секунды при расходе топлива в 8,9 л на 100 км в смешанном цикле.

Новый двигатель доступен во всех трех комплектациях модели — «Элеганс» (от 5 млн 557 тыс. рублей), «Комфорт+» (от 6 млн 805 тыс. рублей) и 70th Anniversary (от 7 млн 609 тыс. рублей).

5 апреля сообщалось, что Toyota начала продажи в России обновленного седана Camry.

Производство обновленной модели стартовало на заводе Тойота в Санкт-Петербурге в конце марта. За 13 лет на заводе было произведено более 500 тыс. автомобилей Toyota Camry и RAV4.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021