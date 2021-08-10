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Белгородский суд оправдал задушившую больного мужа медсестру

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Белгородский областной суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей оправдал медсестру, задушившую своего тяжелобольного супруга. Об этом во вторник, 10 августа, сообщает пресс-служба суда.

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Женщине было инкриминировано умышленное причинение смерти другому человеку, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (пункт «в» часть 2 статьи 105 УК РФ). Присяжные вынесли медсестре оправдательный вердикт ранее, 6 августа.

Как объяснили в суде, данное решение присяжные приняли «за отсутствием события преступления».

Согласно УПК РФ, оправдательный вердикт коллегии присяжных заседателей обязателен для председательствующего судьи и влечет за собой постановление им оправдательного приговора.

За оправданной признается право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.

Отмечается, что приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

По данным следствия, 59-летняя жительница Белгорода более 20 лет ухаживала за супругом, у которого после инсульта была парализована левая половина тела. Больной не мог передвигаться и сам о себе позаботиться.

В ноябре 2019 года его состояние ухудшилось, как сообщалось, он стал более раздражительным и нервным, вымещал злость на супруге. В том же месяце женщина задушила мужа.

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