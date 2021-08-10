Мужчина напал с ножом на двух пенсионеров в больнице Петербурга

В санкт-петербургской больнице мужчина напал с ножом на двух пожилых людей. Об этом во вторник, 10 августа, сообщил телеканал РЕН ТВ.

ЧП произошло вечером 8 августа в коридоре 1-го нейрохирургического отделения в больнице № 26 в Московском районе города. Один из пациентов, 50-летний мужчина, во время конфликта ранил ножом двух пенсионеров в возрасте 72 и 70 лет. Пострадавших доставили в другое медицинское учреждение в состоянии средней тяжести, отмечает телеканал «360». У пострадавших врачи зафиксировали резаные раны различных частей тела.

Нападавшего задержали сотрудники больницы, где произошел инцидент, уточняет REGNUM. МВД по Санкт-Петербургу проводит проверку по факту происшествия, пишет НСН. На месте ЧП был изъят нож. По данным сайта kp.ru, причиной нападения послужил бытовой конфликт.

7 августа житель Новосибирска, вооруженный ножом, напал на людей на детской площадке. Нападавшего задержали, двух человек отвезли в больницу с ранениями.