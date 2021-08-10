МИД Британии выразил сожаление о закрытии въезда в РФ для ряда граждан

Закрытие въезда в Россию ряду британских граждан является необоснованным шагом, вызывающим сожаление. Об этом заявил представитель МИД Великобритании во вторник, 10 августа.

«Он [шаг] контрастирует с тщательно обоснованным и прозрачным процессом, который используется в Великобритании при применении антикоррупционных санкций, а также санкций в защиту прав человека», — сказал представитель ведомства в беседе с «РИА Новости».

Накануне стало известно, что Москва закрыла въезд в Россию ряду граждан Великобритании в качестве ответной меры на действия Лондона.

Как напоминалось, британское правительство в декабре 2020 года и апреле 2021 года объявило о введении персональных санкций против россиян из-за якобы имевших место нарушений прав человека в Чеченской Республике.

В МИД России также призвали руководство Великобритании отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении РФ. Любые недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа, указывали в российском внешнеполитическом ведомстве.

О том, что 14 граждан России попали под новые британские санкции, сообщалось 26 апреля. Указанным россиянам запретили въезд в Великобританию, а их активы были заморожены.