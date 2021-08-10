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В России за сутки выявили 21 378 случаев заболевания COVID-19
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Петербург впервые с 3 февраля обошел Москву по числу выявленных случаев COVID-19

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В Санкт-Петербурге впервые с 3 февраля число выявленных случаев коронавируса оказалось больше, чем в Москве. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 во вторник, 10 августа.

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Так, число пациентов с коронавирусной инфекцией в Петербурге возросло за сутки на 1 811. В столице же зафиксировано 1 639 новых случаев.

Последний раз такая ситуация сложилась 3 февраля. Тогда в Петербурге выявили 1 916 случаев COVID-19, тогда как в Москве — 1 545.

По состоянию на сегодняшний день в северной столице за все время зарегистрировали 547 704 заболевших.

За минувшие сутки в России зафиксировали 21 378 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране с начала пандемии выявлено 6 491 288 случаев COVID-19, скончались 166 442 человека, полностью вылечились 5 788 710 пациентов.

Ранее, 7 августа, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что третья волна коронавируса более агрессивна и распространяется быстрее из-за мутации штаммов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, 4 августа сообщала, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается достаточно напряженной, однако намечается тенденция к стабилизации. Она подчеркнула, что сейчас основная задача — это максимальный охват населения по вакцинации.

Так, накануне стало известно, что президент России Владимир Путин поручил главам регионов до 15 августа доложить о темпах вакцинации против коронавирусной инфекции.

Вместе с этим с 18 января в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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