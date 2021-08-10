Прокуратура начала проверку по факту ДТП со школьницей за рулем в Новой Москве

Прокуратура Москвы начала проверку по факту ДТП в ТиНАО города Москвы, в результате которого погибла управлявшая автомобилем 16-летняя школьница. Об этом говорится на сайте ведомства во вторник, 10 августа.

В прокуратуре проверят исполнение требований федерального законодательства о несовершеннолетних, пишет RT.

ДТП произошло в ночь на 10 августа на 36-м км Калужского шоссе в районе поселка Десеновское в Новой Москве. Девушка-подросток, не имея права управления транспортным средством, села за руль автомашины ВАЗ-21140 и в ходе движения наехала на бордюрный камень, пишет агентство городских новостей «Москва».

В результате автомобиль опрокинулся, школьница погибла на месте от полученных травм. Еще трое пассажиров 18, 21 и 23 лет были госпитализированы, отмечает телеканал «360».