В ФНС рассказали об упрощенном получении налоговых вычетов

Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров заявил во вторник, 10 августа, что все налоговые вычеты должны предоставляться гражданам в упрощенном режиме. Об этот сообщает пресс-служба ФНС.

«У нас уже более 9 тыс. вычетов гражданам предоставлено. Мы будем наращивать, естественно, линейку банков подключенных. Таким образом, люди без дополнительных каких-то перипетий со сбором и предоставлением документов смогут эти вычеты получать. [...] И мы разработали программу, согласно которой люди смогут так же и социальные стандартные вычеты получать в автоматическом режиме»,— заявил он на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Ранее, 3 августа, сообщалось, что депутаты обсудят законопроект о повышении предельного размера социального налогового вычета на доходы физических лиц (НДФЛ) со 120 тыс. до 360 тыс. рублей. В пояснительной записке к предложенной инициативе отмечалось, что предельная сумма социального налогового вычета «была установлена более 10 лет назад и с тех пор ни разу не менялась».

Налоговый вычет — сумма, на которую при наличии соответствующих оснований уменьшается налогооблагаемая база (доход, с которого уплачивается налог). Согласно Налоговому кодексу России, вычеты предоставляются с расходов на обучение, лечение, формирование пенсионных накоплений и прохождение независимой оценки своей квалификации.

1 августа вступил в силу законопроект, предусматривающий налоговый вычет за физкультурно-спортивные услуги. Закон предоставляет российским гражданам возможность вернуть 13% от расходов на фитнес.

Ранее, 1 мая, президент России Владимир Путин подписал указ о получении вычета на НДФЛ в упрощенном порядке через сайт Федеральной налоговой службы (ФНС). Теперь россиянам не нужно будет заполнять декларации и собирать документы, которые нужны для получения вычета по расходам на приобретение жилья или операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

Сроки проверки документов также сократятся с четырех месяцев до полутора.