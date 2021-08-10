В Грузии зафиксировали максимальное суточное число смертей из-за COVID-19

Число летальных исходов от последствий коронавирусной инфекции в Грузии за минувшие сутки составило 54, это рекордный показатель с начала пандемии. Об этом во вторник, 10 августа, сообщили в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Минздрава Грузии.

По итогам прошедших суток также зафиксирован рекордный показатель по числу выявленных случаев коронавируса. Так, за последние 24 часа в Грузии COVID-19 выявили у 5 697 человек, передает ТАСС.

Всего с начала пандемии в Грузии от вируса скончались 6 182 человека.

Днес ранее число случаев коронавируса в мире превысило 202,7 млн и составило 202 729 434. Лидером по числу заболевших и скончавшихся от COVID-19 остаются США, на втором месте — Индия, а третье место по числу заболевших занимает Бразилия.

7 августа глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что третья волна коронавируса более агрессивна и распространяется быстрее из-за мутации штаммов.

С 18 января в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

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