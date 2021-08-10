Нефтяные компании предоставили ФАС данные о сделках с топливом

Десять нефтяных компаний предоставили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) данные об объемах торгов топливом. Об этом во вторник, 10 августа, сообщила пресс-служба ФАС.

Как рассказали в ведомстве в ответ на запрос ТАСС, «полученные сведения сейчас анализируются специалистами службы». Как заявили в ФАС, сведения нужны для анализа факторов, влияющих на изменение оптовых цен.

Ранее в этот день на совещании в правительстве под председательством вице-премьера РФ Александра Новака было принято решение не вводить запрет на экспорт нефтепродуктов из России.

Средняя цена бензина в июле выросла на 0,7% по сравнению с июнем, с начала года он подорожал на 5,17%. При этом инфляция в стране в июле составила 0,31% в месячном выражении, а с начала года потребительские цены выросли на 4,51%.

После роста цен на топливо Минэнерго выступило с инициативой запретить экспорт бензина на три месяца. Позднее министерство предложило правительству РФ выпустить поручение о запуске процедуры эмбарго в ускоренном порядке.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов отметил, что эта мера изначально не была похожа на реальную. По его словам, это был сигнал о том, что пора что-то сделать с высокими оптовыми ценами.

Вместе с тем Александр Новак заявил, что правительство пока полностью не отказалось от возможности запретить экспорт бензина, эта мера может быть применена в случае ухудшения ситуации.