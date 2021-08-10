Прямой эфир
Общество
Петербург впервые с 3 февраля обошел Москву по числу выявленных случаев COVID-19
Общество
Вирусолог рассказал о необходимости прививаться переболевшим COVID-19
Общество
Путин поручил МЧС увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии
Общество
Экс-премьера Северной Осетии задержали по делу о растрате
Мир
В Пекинском зоопарке произошла массовая драка посетителей
Происшествия
Число погибших в результате ЧП в больнице Владикавказа увеличилось до 11
Мир
Китай отозвал посла из Вильнюса
Общество
Глава Минприроды назвал напряженной ситуацию с лесными пожарами в РФ
Общество
В России за сутки выявили 21 378 случаев заболевания COVID-19

Названы дата и место прощания с правозащитником Ковалевым

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прощание с первым уполномоченным по правам человека в России, правозащитником Сергеем Ковалевым пройдет 13 августа в Сахаровском центре. Об этом сообщил во вторник, 10 августа, его сын Иван Ковалев.

На своей странице в Facebook он уточнил, что прощание будет проходить с 11:00 до 13:00, а также написал адрес центра в Москве.

О смерти Ковалева стало известно накануне. Он скончался на 92-м году жизни.

Ковалев являлся российским политическим и общественным деятелем, был председателем правозащитного центра «Мемориал» (организация признана иностранным агентом).

В 1990 году он баллотировался в депутаты Съезда народных депутатов РСФСР. Стал членом Верховного совета РСФСР, председателем парламентского комитета по правам человека и членом президиума ВС. Впоследствии еще дважды — в 1995 и 1999 годах — избирался в Государственную думу.

Занимал пост уполномоченного по правам человека в РФ, являлся одним из авторов Декларации прав человека и гражданина и второй главы Конституции РФ.

Под авторством Ковалева написано множество публицистических статей, которые печатались в российской и зарубежной прессе. Многие опубликованы в его книге «Мир, страна, личность».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021