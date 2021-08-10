Названы дата и место прощания с правозащитником Ковалевым

Прощание с первым уполномоченным по правам человека в России, правозащитником Сергеем Ковалевым пройдет 13 августа в Сахаровском центре. Об этом сообщил во вторник, 10 августа, его сын Иван Ковалев.

На своей странице в Facebook он уточнил, что прощание будет проходить с 11:00 до 13:00, а также написал адрес центра в Москве.

О смерти Ковалева стало известно накануне. Он скончался на 92-м году жизни.

Ковалев являлся российским политическим и общественным деятелем, был председателем правозащитного центра «Мемориал» (организация признана иностранным агентом).

В 1990 году он баллотировался в депутаты Съезда народных депутатов РСФСР. Стал членом Верховного совета РСФСР, председателем парламентского комитета по правам человека и членом президиума ВС. Впоследствии еще дважды — в 1995 и 1999 годах — избирался в Государственную думу.

Занимал пост уполномоченного по правам человека в РФ, являлся одним из авторов Декларации прав человека и гражданина и второй главы Конституции РФ.

Под авторством Ковалева написано множество публицистических статей, которые печатались в российской и зарубежной прессе. Многие опубликованы в его книге «Мир, страна, личность».