В МИЦ «Известия» рассказывают о турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
В МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция участников боксерского шоу года, организованное телеканалом РЕН ТВ и Федерацией бокса России.
В пресс-конференции принимают участие:
- Виталий Кудухов, российский боксер-профессионал; участник главного боя;
- Гильермо Джонс, американский боксер-профессионал; участник главного боя;
- Вячеслав Дацик, российский боец смешанных единоборств; участник турнира;
- Артём Тарасов, блогер, российский боец смешанных единоборств; участник турнира;
- Тайсон Дижон, чемпион Камеруна по боксу; участник турнира;
- Даниял Эльбаев, российский боец смешанных единоборств; участник турнира;
- Брюс Хлебников, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса; участник турнира;
- Денис Вильданов, российский боец смешанных единоборств; участник турнира;
- Владимир Хрюнов, промоутер турнира.
Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 13 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Телеканал РЕН ТВ начнет трансляцию в 23:00 и покажет в прямом эфире основные бои боксерского вечера.