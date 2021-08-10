В МИЦ «Известия» рассказывают о турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

В МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция участников боксерского шоу года, организованное телеканалом РЕН ТВ и Федерацией бокса России.

В пресс-конференции принимают участие:

- Виталий Кудухов, российский боксер-профессионал; участник главного боя;

- Гильермо Джонс, американский боксер-профессионал; участник главного боя;

- Вячеслав Дацик, российский боец смешанных единоборств; участник турнира;

- Артём Тарасов, блогер, российский боец смешанных единоборств; участник турнира;

- Тайсон Дижон, чемпион Камеруна по боксу; участник турнира;

- Даниял Эльбаев, российский боец смешанных единоборств; участник турнира;

- Брюс Хлебников, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса; участник турнира;

- Денис Вильданов, российский боец смешанных единоборств; участник турнира;

- Владимир Хрюнов, промоутер турнира.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 13 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Телеканал РЕН ТВ начнет трансляцию в 23:00 и покажет в прямом эфире основные бои боксерского вечера.