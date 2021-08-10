Новак оценил возможность запрета экспорта нефтепродуктов

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил во вторник, 10 августа, что правительство пока полностью не отказалось от возможности запретить экспорт бензина, эта мера может быть применена в случае ухудшения ситуации.

«Обращаю внимание, что более кардинальные меры, такие как запрет экспорта нефтепродуктов, остаются на повестке и могут быть в любой момент применены в случае ухудшения ситуации»,— сказал он в ходе встречи с представителями нефтяных компаний.

По словам Новака, наблюдается тренд на понижение биржевых цен. Он также выразил надежду, что в ближайшее время ситуация нормализуется.

Он отметил, что было принято решение поднять нормативы реализации автобензина на бирже до 12%. Новак подчеркнул, что увеличение предложения можно обеспечить за счет накопленных запасов топлива. Он также предложил принять меры по донастройке биржевой торговли. В частности, ввести временный запрет продажи топлива не производителям, а также запрет на приобретение топлива аффилированными с вертикально интегрированными нефтяными компаниями лицами.

Ранее в этот день Новак сообщил, что розничные цены на бензин удастся удержать в рамках инфляции до конца года, при этом власти не будут вводить запрет на экспорт нефтепродуктов из России.

В рознице, по данным Росстата, средняя цена бензина в июле выросла на 0,7% по сравнению с июнем, с начала года он подорожал на 5,17%. При этом инфляция в стране в июле составила 0,31% в месячном выражении, а с начала года потребительские цены выросли на 4,51%.

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша отметил, что «к концу года розничная цена вряд ли будет идти вразрез с инфляцией». Однако у него вызывает опасение состояние независимых сетей, которые зависят от колебания оптовых и биржевых цен.