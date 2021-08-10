Диетолог рассказала об опасности ежедневного употребления творога

Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала об опасности ежедневного употребления творога.

В беседе с «Ридусом» в понедельник, 9 августа, специалист отметила, что употребление стандартной пачки творога или 200 г каждый день чревато появлением проблем с почками, вплоть до почечной недостаточности.

Причина этого кроется в белке, который содержится в твороге. Он быстро и легко усваивается, из-за чего повышается нагрузка на почки. В этой связи, по словам диетолога, творог в больших количествах (более 100 г в день) противопоказан людям с заболеваниями почек и сердца, а также беременным.

Русакова добавила, что злоупотреблять кисломолочной продукцией не следует. Без вреда для здоровья можно в день выпивать стакан кефира или 125 г натурального йогурта, стакан нежирной ряженки. Допускается 100 г творога или несколько ломтиков сыра, отмечает телеканал «360».

3 августа врач-диетолог, нутрициолог, член национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова перечислила продукты, которые нежелательно употреблять натощак. К ним относятся кофе, соки цитрусовых, сладкие газированные напитки и острые приправы.