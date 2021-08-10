Спасатели в Смоленске эвакуировали 20 человек с колеса обозрения, которое остановилось в Лопатинском саду. Об этом во вторник, 10 августа, заявила представитель ГУ МЧС по региону.

«Эвакуировали 20 человек, восемь из которых — по пожарной автолестнице. Остальные сошли сами после того, как колесо запустили в ручном режиме»,— рассказали «РИА Новости» в МЧС.

Инцидент произошел накануне, в понедельник, в 21:20 мск. Колесо обозрения высотой 50 м остановилось, по предварительным данным, из-за скачка напряжения.

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