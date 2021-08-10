Прямой эфир
Общество
Петербург впервые с 3 февраля обошел Москву по числу выявленных случаев COVID-19
Общество
Вирусолог рассказал о необходимости прививаться переболевшим COVID-19
Общество
Путин поручил МЧС увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии
Общество
Экс-премьера Северной Осетии задержали по делу о растрате
Мир
В Пекинском зоопарке произошла массовая драка посетителей
Происшествия
Число погибших в результате ЧП в больнице Владикавказа увеличилось до 11
Мир
Китай отозвал посла из Вильнюса
Общество
Глава Минприроды назвал напряженной ситуацию с лесными пожарами в РФ
Общество
В России за сутки выявили 21 378 случаев заболевания COVID-19

В Смоленске эвакуировали 20 человек с колеса обозрения

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спасатели в Смоленске эвакуировали 20 человек с колеса обозрения, которое остановилось в Лопатинском саду. Об этом во вторник, 10 августа, заявила представитель ГУ МЧС по региону.

Прерванный полет: дети попали в реанимацию после прыжков на батуте
Почему на российских аттракционах происходят ЧП

«Эвакуировали 20 человек, восемь из которых — по пожарной автолестнице. Остальные сошли сами после того, как колесо запустили в ручном режиме»,— рассказали «РИА Новости» в МЧС.

Инцидент произошел накануне, в понедельник, в 21:20 мск. Колесо обозрения высотой 50 м остановилось, по предварительным данным, из-за скачка напряжения.

Ранее, в феврале, трое детей пострадали в результате обрыва аттракциона в московском торговом центре. Помощь врачей потребовалась шестилетней девочке, семилетнему и четырехлетнему мальчикам. Инцидент произошел в районе Перово в торговом центре «Парквик». Как сообщалось, у аттракциона слетела резьба.

В конце апреля в Санкт-Петербурге четырехлетняя девочка пострадала во время прыжков на батуте и попала в реанимацию. У ребенка диагностировали сотрясение головного мозга и сотрясение спинного мозга. Девочка провела в реанимации сутки.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021