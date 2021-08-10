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Синоптик предупредил москвичей о дождях и грозах

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Во второй половине дня 10 августа в Москве ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

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«Сегодня, 10 августа, столичный регион будет ощущать влияние теплого сектора циклона, а ближе к вечеру ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Во второй половине дня он станет причиной локальных и кратковременных дождей и гроз», — написал он на странице в Facebook.

Он отметил, что температура воздуха в столице составит +27...+29 градусов, в области ожидается до +30 градусов тепла.

«Ветер северо-восточный 2–7 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 747 мм рт. ст., что около нормы», — добавил синоптик.

9 августа москвичей предупредили об ухудшении погоды. Как рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, со вторника, 10 августа, погода в Москве начнет меняться — в столицу придут дожди, температура воздуха снизится.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 8 августа пообещал москвичам «жарковатую» погоду в ближайшие дни. При этом характер погоды в Москве будет переменчивым из-за борьбы циклона и антициклона, предупредил синоптик. Ожидаются как хмурые дни с дождями, так и солнечные, без осадков.

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