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В Москве задержали обокравшего сожительницу мужчину

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Сотрудники Уголовного розыска Москвы задержали мужчину, подозреваемого в хищении денег у своей сожительницы. Об этом во вторник, 10 августа, сообщает «МВД Медиа».

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По имеющимся данным, злоумышленник познакомился с 37-летней жительницей Подмосковья в интернете. Через некоторое они стали проживать вместе. Однажды мужчина пожаловался на якобы прогрессирующую у него болезнь, на лечение которой требовались деньги.

На протяжении нескольких месяцев он получал от потерпевшей деньги на процедуры и лекарства, при этом тратил их по своему усмотрению. Когда женщина попросила вернуть долг, злоумышленник ушел и перестал выходить на связь.

В результате оперативно-разыскных мероприятий был задержан 37-летний приезжий из другого региона РФ.

Следствием ОМВД России по району Выхино-Жулебино было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее, 6 августа, психолог Анастасия Лысакова рассказала, что в общении с потенциальными жертвами мошенники давят на их слабые места. Она отметила, что у каждого человека есть свои уникальные «болевые точки», которые стараются нащупать мошенники, однако существуют и более общие социальные триггеры. К примеру, у женщин это любовь, стремление создать семью, у мужчин — деньги.

5 августа сообщалось, что жительница Сыктывкара (Республика Коми) стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками банка. Она перевела им почти 1,8 млн рублей, взятых в кредит.

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