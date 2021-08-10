В Пекинском зоопарке произошла массовая драка посетителей

В Зоопарке Пекина произошла массовая драка посетителей. Видео инцидента было опубликовано изданием New York Post 10 августа.

На кадрах видно, как дерутся сразу две группы посетителей. Отмечается, что подрались две семьи.

Кроме того, в драке участвовала женщина с ребенком на руках: она сначала толкнула ногой девушку, а затем стала тащить ее за волосы.

Ранее, 26 июля, жители якутского поселка Томмот устроили массовую драку. Видеозапись, на которой запечатлен конфликт, была опубликована в соцсетях. На кадрах видно, как на проезжей части в населенном пункте в драке схлестнулись десятки мужчин.