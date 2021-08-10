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В ГД предложили ввести скидку на транспортный налог за безопасное вождение

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В России могут ввести скидку на транспортный налог, поощряя таким образом водителей за безопасное вождение. С таким предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, направив письмо на имя начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова.

Камера и мотор: число нарушений ПДД выросло на 21,4 млн
По подсчетам «Известий», средняя сумма штрафа в уходящем году составила 685 рублей

В письме, с которым 10 августа ознакомился RT, отмечается, что в прошлом году в ДТП в России погибли свыше 16 тыс. человек, еще более 180 тыс. были травмированы.

Кроме того, как добавляет Сухарев, также в минувшем году выписали 167 млн штрафов за нарушение правил дорожного движения. Это, указывает депутат, на 15% больше, чем в 2019 году.

Для снижения числа правонарушений на дорогах он попросил Черникова оценить целесообразность введения льготы для водителей за безопасную манеру вождения, а именно скидку в размере 50% на уплату транспортного налога для тех автовладельцев, которые в течение налогового периода совершили не более трех незначительных нарушений ПДД, сумма штрафа за каждый из которых не превысила 1,5 тыс. рублей.

6 августа в ГИБДД назвали приводящие к авариям нарушения правил дорожного движения. Наиболее частыми нарушениями ПДД в России являются проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение дистанции, сильное превышение скорости, а также вождение в нетрезвом виде.

При этом ранее, 15 июля, стало известно, что в МВД России предложили снижать стоимость ОСАГО или транспортный налог прошедшим технический осмотр водителям легковых автомобилей и мотоциклов. В ведомстве полагают возможным проработать меры стимулирования владельцев указанных категорий транспортных средств к добровольному прохождению процедуры технического осмотра.

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов тогда поддержал идею МВД отменить обязательный техосмотр личных машин. По его мнению, действующая система контроля за техническим состоянием автомобилей в России неэффективна и «абсолютно бессмысленна».

10 июня Черников рассказал, что МВД разработало предложения, предусматривающие введение добровольного техосмотра для личных легковых автомобилей. Вместе с тем новые правила не затронут авто, которые участвуют в перевозках, — такси, грузовики, машины предприятий и организаций, автобусы.

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