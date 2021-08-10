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В ГД предложили ввести скидку на транспортный налог за безопасное вождение

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Безопасную манеру вождения водителей предложили поощрять скидкой на транспортный налог. Такое предложение на имя начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаила Черникова направил депутат Госдумы Иван Сухарев.

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Как пишет RT во вторник, 10 августа, законодатель в своем обращении отметил, что на территории России в 2020 году в ДТП погибли свыше 16 тыс. человек, еще более 180 тыс. человек получили травмы.

Сухарев добавил, что число выписанных штрафов за нарушение ПДД в 2020 году составило 167 млн, а это на 15% больше по сравнению с 2019 годом, отмечает телеканал «Звезда».

В этой связи с целью снижения числа правонарушений на дорогах Сухарев предложил Черникову оценить целесообразность введения льготы для водителей за безопасную манеру вождения. Речь идет о скидке 50% на уплату транспортного налога для автовладельцев, которые в течение налогового периода совершили не более трех незначительных нарушений правил дорожного движения, пишет «Москва 24». Сумма штрафа за каждое из них не должна превышать 1,5 тыс. рублей, уточняет телеканал «360».

8 августа сообщалось, что МВД пересмотрит отношения сотрудника ГИБДД и будущего водителя во время практической части экзамена на права. Уточняется, что будут пересмотрены конкретные положения, касающиеся действий водителя и экзаменатора при проверке маневров.

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