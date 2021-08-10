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В России за сутки выявили 21 378 случаев заболевания COVID-19
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В России за сутки выявили 21 378 случаев заболевания COVID-19

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За минувшие сутки в России зарегистрирована 21 378 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 10 августа, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие 24 часа зарегистрировано в Санкт-Петербурге (1811), Москве (1639) и Московской области (1309).

Число летальных исходов на фоне инфекции за последние сутки составило 792, выздоровели 18 729 человек.

Всего в России с начала пандемии выявлено 6 491 288 случаев COVID-19, полностью вылечились 5 788 710 пациентов.

Днем ранее президент России Владимир Путин поручил главам регионов до 15 августа доложить о темпах вакцинации против коронавирусной инфекции. Отмечается, что соответствующий доклад главы регионов должны будут предоставлять каждый месяц.

7 августа глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что третья волна коронавируса более агрессивна и распространяется быстрее из-за мутации штаммов. Министр также заявил, что окончательно иммунитет к коронавирусу формируется только после полного прохождения вакцинации. Именно поэтому при использовании двухкомпонентного препарата необходимо пройти полный цикл.

За день до этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что два компонента вакцины от коронавируса уже получили 30 млн россиян. Лидерами по охвату населения вакцинацией, по ее словам, являются Московский регион, Белгородская, Тюменская, Тульская и Сахалинская области, а также Чеченская Республика, Республика Тыва и Чукотский автономный округ.

5 августа Мурашко отметил, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется, прирост пациентов в целом замедлился в основном за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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