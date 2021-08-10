В Крыму отреагировали на требование Украины о выплате репараций

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс во вторник, 10 августа, назвал глупостью заявление властей Киева о том, что РФ заплатит Украине репарации за Крым.

Ранее вице-премьер Украины, министр по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Россия заплатит репарации за воссоединение с Крымом. Тем не менее, по его словам, возвращение полуострова займет длительное время.

«Все это очередная глупость. Какие репарации? Киевские деятели, видимо, не понимают смысла слов, о которых говорят. Никаких репараций не будет. В Крыму в соответствии с международным правом прошел референдум. Никто никого не завоевывал, никто ни с кем не воевал. Крымчане изъявили желание и вернулись в Россию. Вот и вся история»,— заявил Фикс «РИА Новости».

Ранее, 9 августа, в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что возвращение Крыма под контроль Киева и защита коренных народов от преследований являются главными задачами страны.

Ранее, 3 августа, Зеленский заявил, что возвращение Крыма в состав Украины является вопросом времени. Он выразил уверенность, что украинцы ценят полуостров больше, чем россияне. По мнению Зеленского, для российских граждан Крым и Донбасс — это чужая территория.

О том, что Киев рано или поздно дождется возвращения Крыма в состав Украины, заявил 2 августа и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Кроме того, он пригрозил России «камнями с неба».

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.