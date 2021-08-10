В Киеве заявили о пугающей Германию и Францию военной мощи Украины

Украинский политолог Вадим Карасев озвучил причины, из-за которых западные страны, в том числе Германия и Франция, не хотят видеть страну в Евросоюзе (ЕС) и НАТО. На эту тему 9 августа он высказался в эфире телеканала «Украина 24».

«Украина — это большая территория, большое количество населения, на фоне многих балтийских или балканских стран у Украины большая военная мощь. И это немцев и французов настораживает <…>», — сказал Карасев.

По мнению политолога, в таком случае проатлантический фланг Европы станет антинемецким из-за проблем западных государств с Польшей и странами Балтии, особенно после завершения строительства «Северного потока – 2».

Кроме этого Карасев озвучил еще одну причину. Он убежден, что в случае, если Украина станет членом НАТО и ЕС, это может привести к доминированию Восточной Европы над Западной. Это, продолжил политолог, поменяет все балансы, что не в интересах Германии, Франции и других западноевропейских стран.

7 июля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на то, что в 2023 году получит новый сигнал по членству в Североатлантическом альянсе. Он отметил желание Киева получить перечень реформ, выполнение которых позволит стране конкретно перейти к следующему шагу — к интеграции с альянсом.

Ранее, 1 июля, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба спрогнозировал, что страна станет членом НАТО раньше, чем вступит в ЕС. При этом он уточнил, что сейчас в альянсе, как и в 2008 году, нет консенсуса относительно графика вступления Украины, но он есть касательно самого факта вступления.

9 июня бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин указал, что заявления о перспективе Украины стать членом Европейского союза в ближайшее время являются политическими спекуляциями. По его словам, Киеву на пути в ЕС придется принимать крайне непопулярные решения.

Кроме того, в начале июня в офисе Зеленского создали структурное подразделение по интеграции страны в Евросоюз и НАТО. Как указывалось, одной из первоочередных задач станет координация сотрудничества с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции государства и Верховной радой.