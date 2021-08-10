Прямой эфир
Спорт
Врач российских спортсменов подтвердил отсутствие положительных проб на допинг
Армия
Тихоокеанский флот усилил меры безопасности из-за тайфуна «Лупит»
Общество
Чемпион Олимпиады Батыргазиев с триумфом вернулся в Нижневартовск
Армия
Су-25 обеспечили огневую поддержку на учениях на границе Афганистана
Происшествия
В Челябинской области два вагона сошли с рельсов
Мир
На Украине сообщили о возможном визите Меркель в страну в августе
Общество
В парке в Красноярском крае предупредили о риске нападения медведей
Мир
Новый премьер-министр Перу стал фигурантом дела об отмывании средств
Общество
Работодатели сочли злоупотребление больничным поводом для увольнения

В Челябинской области два вагона сошли с рельсов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два железнодорожных вагона сошли с рельсов на станции Челябинск-Главный в Челябинской области. Об этом во вторник, 10 августа, сообщили в пресс-службе межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Депо наживное: РЖД хочет продать последнюю вагоноремонтную «дочку»
Доля ВРК-1 на российском рынке ремонта грузовых вагонов по итогам первого квартала составляла 18%

Как уточняется в сообщении пресс-службы в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел утром при роспуске вагонов. В результате один из них опрокинулся задней частью на бок. На месте стрелочного перевода есть повреждение левой нитки ж/д-полотна длиной 2 м.

Причины случившегося устанавливаются. Информации о пострадавших нет.

В настоящее время ведутся восстановительные работы. На месте ЧП также работают следователи, проводится проверка.

Ранее, 4 августа, сообщалось, что в Забайкальском крае грузовой поезд столкнулся с хвостовой частью впереди стоявшего состава, после чего 10 вагонов сошли с рельсов. Тогда также уточнялось, что после аварии из двух опрокинувшихся цистерн начался разлив авиационного топлива.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021