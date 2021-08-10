В Челябинской области два вагона сошли с рельсов

Два железнодорожных вагона сошли с рельсов на станции Челябинск-Главный в Челябинской области. Об этом во вторник, 10 августа, сообщили в пресс-службе межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Как уточняется в сообщении пресс-службы в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел утром при роспуске вагонов. В результате один из них опрокинулся задней частью на бок. На месте стрелочного перевода есть повреждение левой нитки ж/д-полотна длиной 2 м.

Причины случившегося устанавливаются. Информации о пострадавших нет.

В настоящее время ведутся восстановительные работы. На месте ЧП также работают следователи, проводится проверка.

Ранее, 4 августа, сообщалось, что в Забайкальском крае грузовой поезд столкнулся с хвостовой частью впереди стоявшего состава, после чего 10 вагонов сошли с рельсов. Тогда также уточнялось, что после аварии из двух опрокинувшихся цистерн начался разлив авиационного топлива.