Ученые предупредили об опасности электронных сигарет для некурящих

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе установили, что курение электронных сигарет может вызвать у находящегося рядом во время 30-минутного сеанса вейпинга некурящего человека серьезное повреждение клеток, вызывая окислительный стресс. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Pediatrics в понедельник, 9 августа.

В эксперименте приняли участие 32 добровольца в возрасте от 21 до 33 лет, которые были разделены на три группы: 11 некурящих, 9 курильщиков обычных сигарет и 12 постоянных пользователей электронных сигарет. У них собрали иммунные клетки после 30-минутного сеанса вейпинга.

В результате выяснилось, что у некурящих уровень окислительного стресса после такого сеанса был в 2–4 раза выше, чем до него. Такое же 30-минутное воздействие не привело к усилению окислительного стресса у обычных курильщиков и пользователей электронных сигарет.

Как отметили авторы исследования, несмотря на бытующие мнение, что электронные сигареты безопаснее табачных сигарет, проведенное испытание однозначно доказывает, что безопасного уровня вейпинга не существует.

Окислительный стресс возникает, когда в организме наблюдается дисбаланс между свободными радикалами и антиоксидантами. Он может сыграть значительную роль в возникновении различных заболеваний, включая сердечно-сосудистые, легочные и неврологические, а также рак.

Ранее, 27 июля, в своем докладе о вреде табака Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала правительства стран мира принять меры по ограничению распространения электронных сигарет. ВОЗ предложила проводить в отношении электронных сигарет такую же политику, что проводится в отношении обычных сигарет.

В ноябре прошлого года ученые медицинской школы Стэнфордского университета выяснили, что у молодых людей, которые являются фанатами вейпинга, шанс заболеть COVID-19 выше в 5–7 раз, чем у некурящих людей, а симптомы болезни проявляются у них в более тяжелой форме.