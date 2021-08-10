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Власти назвали примерную дату подачи кислорода в больнице Владикавказа

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Подача кислорода в больнице Владикавказа, где произошла авария, должна быть восстановлена во вторник, 10 августа, или в среду, 11 августа. Об этом сообщил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев.

Дело — труба: подробности трагедии в больнице Владикавказа
Причиной аварии мог стать прорыв новой трубы под кислородной станцией

Он добавил, что в настоящий момент на месте ЧП работают специалисты.

«Подачу кислорода восстановят сегодня-завтра, там специалисты работают», — рассказал Тебиев в своем комментарии ТАСС.

Накануне, 9 августа, временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Меняйло отдал распоряжение проверить все медицинские учреждения региона после происшествия в больнице Владикавказа.

Кроме того, по словам Меняйло, причиной трагедии стал прорыв трубы под землей. Как ранее говорил врио Северной Осетии, пациенты, умершие в больнице Владикавказа из-за нехватки кислорода, находились в тяжелом состоянии: у них было большое поражение легких.

Также сообщалось, что девять человек, проходивших лечение от COVID-19, скончались после выхода из строя системы подачи кислорода в Республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе.

После произошедшего в городе Минздрав решил направить во Владикавказ группу анестезиологов-реаниматологов.

Расследование гибели девяти человек было взято под контроль главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

СУ СК по региону возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).

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