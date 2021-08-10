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В ДТП в Хабаровском крае один ребенок погиб и еще двое пострадали

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В аварии на трассе Лидога — Ванино в Хабаровском крае один ребенок погиб, еще двое получили травмы. Об этом сообщили на сайте управления МВД России по Хабаровскому краю.

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«На 262-м км а/д Лидога — Ванино водитель, управляя автомобилем «Тойота Аква», выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем «Субару Форестер». В «Субару» находились трое несовершеннолетних пассажиров, девочка 15 лет погибла на месте ДТП», — говорится в сообщении.

Двоих пострадавших детей повезли в село Троицкое в центральную районную больницу.

В Новой Москве на Калужском шоссе в результате ДТП погибла девушка-водитель. С ней в машине находились еще пять человек. Вероятно, они были в состоянии алкогольного опьянения.

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