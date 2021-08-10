В Приморье задержали напавшего на банк мужчину

В городе Артем Приморского края правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в нападении на отделение банка. Об этом во вторник, 10 августа, сообщает «МВД Медиа».

По данным следствия, мужчина зашел в отделение банка и потребовал выдать ему 1 млн рублей. Злоумышленник угрожал, что взорвет самодельное взрывное устройство. Отмечается, что подозреваемый не скрывал своего лица.

После того как сотрудники отказали мужчине в выдаче денег и вызвали охрану, он покинул здание банка и скрылся.

«На территории Артемовского городского округа был объявлен план «Перехват». К розыску предполагаемого преступника были привлечены все службы полиции. Вскоре наряд дорожно-патрульной службы обнаружил разыскиваемую автомашину и задержал ее водителя — 42-летнего местного жителя», — говорится в сообщении.

Сообщается, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.

Кроме того, правоохранители позже выяснили, что взрывчатка, которой угрожал злоумышленник, оказалась муляжом.

На данный момент в МВД по городу возбудили уголовное дело по ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации, подозреваемого заключили под стражу.

Ранее, 7 июля, в одном из банков Тюмени мужчина взял двоих людей в заложники и потребовал выдать ему 15 млн рублей, при этом он угрожал привести в действие самодельное взрывное устройство.

Как добавил источник «Известий», злоумышленник запиской сообщил, что у него в сумке находится бомба, после чего озвучил требуемую сумму. Уточняется, что в банке были посетители, однако начальница отделения уговорила мужчину отпустить их и оставить в помещении только сотрудников.

В тот же день злоумышленник был задержан, пострадавших нет.