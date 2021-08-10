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Работодатели сочли злоупотребление больничным поводом для увольнения

Работодатели сочли злоупотребление больничным поводом для увольнения

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Четверть (24%) российских работодателей назвала злоупотребление больничным возможным поводом для увольнения сотрудника. А в совокупности с подобной тенденцией сталкивалась почти треть (29%) работодателей, о чем свидетельствуют данные исследования, проведенного цифровым медицинским сервисом «Доктор рядом» и российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru среди более 1,5 тыс. HR-менеджеров по всей стране.

«Респондентам предлагалось ответить на вопросы о том, есть ли в их коллективах работники, которые, с их точки зрения, перебарщивают с уходом на больничный, и как респонденты относятся к таким сотрудниками. 29% указали, что в их коллективах есть такие сотрудники. 24% считают, что злоупотребление больничными «скорее может» быть поводом для увольнения», — говорится в тексте исследования, предоставленного во вторник, 10 августа, «РИА Новости».

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Уверенность в чрезмерном больничном как поводе для увольнения выразили 2% респондентов. В то же время больше половины (54%) отметили, что, наоборот, больничный не может быть поводом для лишения работы.

Большинство (68%) HR-менеджеров указали, что, как правило, болеющих просят поработать во время болезни. 31% опрошенных сообщил, что сотрудников просят вернуться к работе только в случае форс-мажора в офисе.

Однако в исследовании отмечается, что об увольнении по причине проблем со здоровьем заявили всего 8% опрошенных работников. Оставшиеся респонденты не сталкивались с таким явлением. Дополнительно указывается, что показатель увольнений в зависимости от состояния здоровья сотрудника меняется от города к городу.

Таким образом, если говорить про Москву и Московскую область, то указанные цифры составят 10%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 18%, Краснодарском крае — 11%, и столько же в Новосибирской области.

Как уточнили опрошенные работники, первостепенное значение состояние здоровья имеет для подавляющего большинства (86%) респондентов.

«Чаще других о том, что крепкое здоровье имеет первостепенное значение для успешной работы, говорили представители рабочего персонала (47%), работники в сфере строительства (33%), респонденты из сферы науки и образования (33%), работники сельскохозяйственной отрасли (30%) и сферы туризма (29%), реже других — IT-специалисты (19%)», — отмечается в тексте исследования.

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