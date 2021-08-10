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В парке в Красноярском крае предупредили о риске нападения медведей
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В парке в Красноярском крае предупредили о риске нападения медведей

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Дирекция природного парка «Ергаки» в Красноярском крае предупредила туристов о массовой миграции медведей и призвала отказаться от походов с ночевками. Об этом во вторник, 10 августа, сообщается на сайте парка.

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«Сохраняется повышенная опасность нападения, в связи с этим дирекция «Ергаки» настоятельно рекомендует туристам не вставать лагерем на ночевки», — говорится в сообщении.

Кроме того, руководство парка посоветовало всем, в том числе и коммерческим палаточным лагерям, прекратить деятельность с 15 августа 2021 года.

«Отменить многодневные туры, осуществлять только радиальные однодневные выходы на экотропе: озеро Радужное — Висячий камень — озеро Каровое — перевал Художников, не далее», — отметили в дирекции «Ергаки».

Как пояснили сотрудники, массовая миграция животных вызвана низкой кормовой базой и давлением приходящего медведя с Восточных Саян.

Ранее, 27 июля, в природном парке «Ергаки» хищник напал на группу московских туристов, погиб 42-летний мужчина. Позже сообщалось, что хищник, который, предположительно, ранее напал на туристов, был убит. По факту гибели туриста от лап медведя было возбуждено уголовное дело.

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