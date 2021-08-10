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Новый премьер-министр Перу стал фигурантом дела об отмывании средств

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Прокуратура Перу в ходе расследования финансирования предвыборной кампании правящей партии «Свободное Перу» включила в список фигурантов премьер-министра страны Гидо Бельидо. По мнению гособвинителей, он координировал и сам участвовал в коррупционных преступлениях.

«Прокурор Ричард Рохас приказал расширить расследование, начатое им месяц назад по делу об отмывании денег, когда стало известно о деле Dinámicos del Centro. В него вошли нынешний премьер-министр Гидо Бельидо и Владимир Серрон, лидер правящей партии. Это расследование было начато для определения происхождения средств, которыми финансировали кампанию «Свободного Перу», — приводит выдержки из постановления прокуратуры издание El Comercio.

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Глава правительства и лидер правящей партии входят в список из 17 человек, предположительно составлявших преступную организацию, которая финансировала политические кампаний партии «Свободное Перу», юридические и судебные процессы движения, то есть «отмывала» таким образом средства.

По мнению прокурора Рохаса, лидер преступной организации — Владимир Серрон. В отношении же премьера Бельидо прокуратура на основании имеющихся аудиозаписей конца 2020 года объявила, что он не только знал о коррупционных преступлениях, но и координировал их, а также сам принимал участие.

«После получения незаконной прибыли, цель, предположительно, состояла в том, чтобы использовать ее для неправомерного финансирования различных политических кампаний партии «Свободное Перу», включая президентскую кампанию текущего года, а также для финансирования платежей, услуг и расходов, связанных с Владимиром Серроном», — приводит издание слова Рохаса из постановления прокуратуры.

Это уже второе расследование в отношении Гидо Бельидо после его вступления в должность. До этого прокуратура объявила о возможной связи премьер-министра с террористической группировкой «Сияющий путь» из-за высказанного им несколько лет назад в соцсетях сочувствия членам этой организации.

А на прошлой неделе Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении председателя общественной организации Российский Красный Крест по факту мошенничества.

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