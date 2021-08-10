Сестра Ким Чен Ына назвала способ достижения мира на Корейском полуострове

Мира на Корейском полуострове можно добиться, лишь после «выдворения» оттуда американских военных, которые влияют на периодические ухудшения отношений между Южной и Северной Кореей, говорится в опубликованном во вторник, 10 августа, северокорейским Центральным телеграфным агентством (ЦТАК) заявлении сестры лидера КНДР Ким Чен Ына и заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.

«Для того, чтобы на Корейском полуострове воцарился мир, прежде всего, следует выводить с него развернутые в Южной Корее агрессивные вооруженные силы и военное оснащение США. Пока американские войска дислоцируются в Южной Корее, ключевая причина периодического ухудшения обстановки на Корейском полуострове ни за что не будет устранена», — подчеркнула она.

Ким Ё Чжон напомнила, что КНДР уже не раз заявляла, что будет относиться к США по принципу «сила в ответ на силу», «добро за добро».

Ранее, 8 августа, стало известно, что Южная Корея и США проведут совместные учения, несмотря на протесты КНДР. Отмечается, что вопрос о том, как будут проходить летние учения, привлек к себе пристальное внимание, особенно после того, как Ким Ё Чжон предупредила, что учения негативно повлияют на атмосферу примирения, сложившуюся после того, как Пхеньян восстановил линии связи с Южной Кореей. Компьютерно-смоделированный комбинированный командно-штабной тренинг состоится с 16 по 26 августа, сразу после четырехдневного тренинга по управлению кризисными ситуациями, который начнется 10 августа.

Ранее, 27 июля, КНДР и Республика Корея восстановили прямую линию связи между двумя странами. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер в свою очередь отметил, что дипломатия и диалог являются «неотъемлемой частью достижения полной денуклеаризации и установления постоянного мира на Корейском полуострове».

В июне 2020 года Пхеньян «обрубил» все линии связи с Сеулом. В КНДР заявили, что «межкорейские отношения достигли конечной точки», и выразили разочарование от переговоров с Республикой Корея. Кроме того, Пхеньян обвинил Сеул в «безрассудных действиях» и оскорблении северокорейского народа.

До этого шага КНДР неоднократно грозила прекращением контактов, в том числе по линии координационного бюро, если в Южной Корее не прекратят распространять антипхеньянские листовки над северокорейской территорией с помощью воздушных шаров.