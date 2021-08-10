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Сестра Ким Чен Ына назвала способ достижения мира на Корейском полуострове

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Мира на Корейском полуострове можно добиться, лишь после «выдворения» оттуда американских военных, которые влияют на периодические ухудшения отношений между Южной и Северной Кореей, говорится в опубликованном во вторник, 10 августа, северокорейским Центральным телеграфным агентством (ЦТАК) заявлении сестры лидера КНДР Ким Чен Ына и заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.

«Для того, чтобы на Корейском полуострове воцарился мир, прежде всего, следует выводить с него развернутые в Южной Корее агрессивные вооруженные силы и военное оснащение США. Пока американские войска дислоцируются в Южной Корее, ключевая причина периодического ухудшения обстановки на Корейском полуострове ни за что не будет устранена», — подчеркнула она.

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Ким Ё Чжон напомнила, что КНДР уже не раз заявляла, что будет относиться к США по принципу «сила в ответ на силу», «добро за добро».

Ранее, 8 августа, стало известно, что Южная Корея и США проведут совместные учения, несмотря на протесты КНДР. Отмечается, что вопрос о том, как будут проходить летние учения, привлек к себе пристальное внимание, особенно после того, как Ким Ё Чжон предупредила, что учения негативно повлияют на атмосферу примирения, сложившуюся после того, как Пхеньян восстановил линии связи с Южной Кореей. Компьютерно-смоделированный комбинированный командно-штабной тренинг состоится с 16 по 26 августа, сразу после четырехдневного тренинга по управлению кризисными ситуациями, который начнется 10 августа.

Ранее, 27 июля, КНДР и Республика Корея восстановили прямую линию связи между двумя странами. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер в свою очередь отметил, что дипломатия и диалог являются «неотъемлемой частью достижения полной денуклеаризации и установления постоянного мира на Корейском полуострове».

В июне 2020 года Пхеньян «обрубил» все линии связи с Сеулом. В КНДР заявили, что «межкорейские отношения достигли конечной точки», и выразили разочарование от переговоров с Республикой Корея. Кроме того, Пхеньян обвинил Сеул в «безрассудных действиях» и оскорблении северокорейского народа.

До этого шага КНДР неоднократно грозила прекращением контактов, в том числе по линии координационного бюро, если в Южной Корее не прекратят распространять антипхеньянские листовки над северокорейской территорией с помощью воздушных шаров.

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