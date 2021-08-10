Прямой эфир
Спорт
Врач российских спортсменов подтвердил отсутствие положительных проб на допинг
Армия
Тихоокеанский флот усилил меры безопасности из-за тайфуна «Лупит»
Спорт
Чемпион Олимпиады Батыргазиев с триумфом вернулся в Нижневартовск
Армия
Су-25 обеспечили огневую поддержку на учениях на границе Афганистана
Происшествия
В Москве спасли тонувшую в пруду женщину
Армия
Военные РФ продолжили патрулирование в сирийской Алеппо
Мир
Байден поблагодарил премьера Японии за проведение Олимпиады-2020
Происшествия
Один человек стал жертвой ДТП в Новой Москве
Общество
В Бурятии охотников на браконьеров поймали на браконьерстве
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде в Москве 10 августа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве во вторник, 10 августа, прогнозируется облачная погода с прояснениями и до +28 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Аномально жаркие периоды будут учащаться и удлиняться»
Ученый Александр Чернокульский — о том, каким регионам России грозят мощные наводнения, а каким — засухи из-за изменения климата

По прогнозам специалистов, днем в столице будет +26…+28 градусов, в ночь на среду столбики термометров опустятся до отметки +17 градусов. Местами возможны кратковременный дождь и гроза.

Ветер ожидается восточный со скоростью 3-8 м/с, пишет агентство городских новостей «Москва». Атмосферное давление составит порядка 750 мм рт. ст.

В Московской области 10 августа температура воздуха составит +25…+30 градусов. В ночь на 11 августа она может опуститься до +14 градусов.

9 августа москвичей предупредили об ухудшении погоды. Как рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, со вторника, 10 августа, погода в Москве начнет меняться — в столицу придут дожди, температура воздуха снизится.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021