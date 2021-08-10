Синоптики рассказали о погоде в Москве 10 августа

В Москве во вторник, 10 августа, прогнозируется облачная погода с прояснениями и до +28 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам специалистов, днем в столице будет +26…+28 градусов, в ночь на среду столбики термометров опустятся до отметки +17 градусов. Местами возможны кратковременный дождь и гроза.

Ветер ожидается восточный со скоростью 3-8 м/с, пишет агентство городских новостей «Москва». Атмосферное давление составит порядка 750 мм рт. ст.

В Московской области 10 августа температура воздуха составит +25…+30 градусов. В ночь на 11 августа она может опуститься до +14 градусов.

9 августа москвичей предупредили об ухудшении погоды. Как рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, со вторника, 10 августа, погода в Москве начнет меняться — в столицу придут дожди, температура воздуха снизится.