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Тихоокеанский флот усилил меры безопасности из-за тайфуна «Лупит»

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Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) зашли в пункты базирования из-за тропического тайфуна «Лупит» (Lupit), который бушует сейчас вдоль приморского побережья. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.

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«В местах дислокации сил ТОФ повышена степень штормовой готовности. По данным Примгидромета, в течение двух дней на юго-восточном побережье края ожидается сильное волнение моря с высотой волн 4-5,5 метров», — сообщили в пресс-службе.

Суда обеспечения и аварийные отряды привели в повышенную готовность. В пунктах базирования также усилили дежурно-вахтенную службу, герметизировали корабли, имущество закрепили по-штормовому.

Ведутся графики учета скорости ветра и атмосферного давления.

На отдаленных военных объектах проверили резервные источники жизнеобеспечения и питания.

В пресс-службе заявили, что ухудшение погодных условий не повлияло на боеготовность соединений и воинских частей флота. Дежурные силы несут службу в штатном режиме.

В конце июля во Владивостоке прошел морской парад с участием кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Вьетнама.

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