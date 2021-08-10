В РФ идет разработка нацстандарта по «картам спасения» для авто

В РФ разрабатывают нацстандарт по «картам спасения» для всех автомобилей. Инструкция будет содержать информацию о машине, рекомендации на случай аварии, передает телеканал «Известия». Нововведение позволит эффективнее спасать людей при ДТП. Стандарт будут использовать сотрудники МЧС и пожарные. Особо будут выделены методы работы с электромобилями. Планируется, что всю информацию спасатели смогут получать до прибытия на место.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.