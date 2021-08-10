В Роспотребнадзоре разъяснили порядок вакцинации при хронических болезнях

Определен порядок вакцинации людей с хроническими болезнями. Прививка допустима для пациентов с гипертонией, атеросклерозом и онкологией. Главное условие — заболевание не находится в стадии обострения, передает телеканал «Известия». В Роспотребнадзоре напомнили, что препарат назначает врач. Для прививки необязательно проходить тест на антитела.

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