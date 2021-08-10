Билл Гейтс после развода опустился на пятое место в списке Forbes. Состояние основателя Microsoft сейчас оценивается в $129,6 млрд, передает телеканал «Известия». Бизнесмен уступил четвертую строчку Марку Цукербергу. Богатство основателя Facebook исчисляется $130 млрд. Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе в мае. Их бракоразводный процесс может стать самым дорогостоящим в истории.

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