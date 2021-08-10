Чемпион Олимпиады Батыргазиев с триумфом вернулся в Нижневартовск

Чемпион летних Олимпийских игр в Токио боксер Альберт Батыргазиев с триумфом вернулся в родной Нижневартовск. Видеозапись с моментом возвращения спортсмена во вторник, 10 августа, предоставил телеканал РЕН ТВ.

Так, на кадрах записи можно наблюдать, как еще на борту самолета Батыргазиеву рукоплескали пассажиры. Когда спортсмен приземлился, его торжественно встретили в аэропорту.

Ранее, 5 августа, боксер Альберт Батыргазиев завоевал золото Олимпиады, поборов американца Дюка Рэгана в весовой категории до 57 кг.

8 августа в Токио завершились Олимпийские игры. Российские спортсмены, выступавшие в статусе команды Олимпийского комитета России, завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Таким образом, сборная заняла пятое место в медальном зачете.