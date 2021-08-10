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Ученые проведут экспедицию по поиску точного места Ледового побоища

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Ученые Центра подводных исследований Русского географического общества (ЦПИ РГО) отправятся в экспедицию на Чудское озеро в Псковскую область для поиска следов Ледового побоища 1242 года. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщил на пресс-конференции исполнительный директор Центра Сергей Фокин.

По его словам, на первом этапе перед исследователями стояла задача «составить некую систему координат — предположить, как выглядело озеро в те времена, понять некую точку отсчета».

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«Теперь наша задача — найти следы самого сражения, для чего будут использоваться методы магнитометрии», — цитирует его слова ТАСС.

Фокин также выразил надежду, что экспедиция сможет обнаружить какую-то новую научную информацию в ближайшие 13 дней. Специалисты продолжат использовать гидролокационный поиск, а также проведут водолазные работы с целью обследования наружных аномалий.

Он пояснил, что в летописных описаниях сражения помимо Чудского озера указываются только два топонима: «Вороний камень» и «Узмень». Первый этап экспедиции был посвящен их поиску. Ученые пошли по следам экспедиции, организованной Георгием Караевым в 1958 году, когда был обнаружен «Вороний камень». Современные исследования также обнаружили его на дне озера. Он имеет очертания птицы.

Декан факультета географии РГПУ им. А. И. Герцена, доктор географических наук Дмитрий Субетто подчеркнул, что современные методы позволят получить какой-то новый, оригинальный материал и подтвердить или опровергнуть те гипотезы, которые появились 60–70 лет назад.

Экспедиция проходит в рамках празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, которое отмечается в 2021 году по указу президента России Владимира Путина.

В июле специалисты подвели итоги комплексной научной поисковой экспедиции по исследованию акватории Чудского озера в предполагаемом месте Ледового побоища 1242 года, организованной общественным фондом «Братский корпус Николая Чудотворца» при поддержке Российского военно-исторического общества (РВИО). Ученые допустили, что битва происходила не на льду, а на берегу.

Ледовое побоище произошло на льду Чудского озера 5 апреля по юлианскому календарю (12 апреля по григорианскому календарю) 1242 года. В битве приняли участие новгородцы и владимирцы под предводительством князя Александра Невского с одной стороны и войска Ливонского ордена с другой.

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