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В Москве спасли тонувшую в пруду женщину

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На юге Москвы спасли тонувшую в пруду женщину. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщила пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел вечером того же дня на Борисовских прудах. Спасатели заметили тонувшую женщину в 10 м от берега во время патрулирования, уточняет РИАМО. Женщину подняли из воды на борт катера и доставили на поисково-спасательную станцию. Там пострадавшей 1983 года рождения оказали первую помощь, пишет НСН.

После осмотра бригадой скорой помощи женщину госпитализировали, пишет агентство городских новостей «Москва». О ее состоянии не сообщается.

В конце июля сообщалось, что в Башкирии трое 12-летних школьников спасли тонувшего в реке ребенка.

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