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Netflix представил трейлер аниме-фильма «Ведьмак: Кошмар волка»

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Американская компания Netflix представила полноценный трейлер аниме «Ведьмак: Кошмар волка». Ролик доступен на YouTube-канале компании с 9 августа.

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«Ведьмак: Кошмар волка» — один из многочисленных проектов, действие которых происходит в одной и той же вселенной с сериалом с Генри Кавиллом, пишет сайт kp.ru.

Анимационный фильм расскажет об истории убийцы чудовищ по имени Весемир. По сюжету ему предстоит объединиться с чародейкой Тетрой Гилкрест ради противостояния нечисти, которая терроризирует людей. Сами жители города списывают необычные убийства на ведьмаков, и главному герою предстоит снять подозрения с себя и товарищей, пишет «Ридус».

Персонаж Весемир известен поклонникам книг и игр про «Ведьмака» отчасти. Он был учителем Геральта и других охотников за чудовищами. Практически ничего не было известно о его прошлом.

Сценаристами выступили Бо Демайо и Лорен Хиссрик, которые участвовали в создании адаптации сериального «Ведьмака» для Netflix.

Премьера намечена на 23 августа 2021 года, пишет Life.ru.

В марте сообщалось, что Netflix утвердил новых актеров для второго сезона сериала «Ведьмак». Так, роль Дийкстры сыграет Грэм Мактавиш, известный зрителям по фильмам о хоббитах. Кроме того, Аджоа Андох и Крису Фултону достались роли Нэннеке и Риенса. Актеры известны по своим ролям в сериале «Бриджертоны».

К своим ролям в сериале вернутся Генри Кавилл, Фрейя Аллан и Аня Чалотра.

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