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Врач назвал наиболее подверженных постковидному синдрому людей

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Постковидный синдром необязательно проявляется у всех переболевших, однако может появиться у перенесших заболевание в легкой и даже бессимптомной форме. Об этом предупредил врач-инфекционист Андрей Поздняков во вторник, 10 августа, в беседе с «РИА Новости».

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По словам специалиста, одним из факторов, который влияет на развитие постковидного синдрома, является иммунитет.

«Человек со слабым иммунным ответом чаще перенесет коронавирус легко, потому что организм не будет остро и чрезмерно реагировать. Но этот же слабый иммунный ответ способствует длительному пребыванию вируса в организме. А значит, вирус более длительный срок может способствовать поражению систем и органов», — пояснил он.

Врач отметил, что в среднем постковидный синдром длится 4–4,5 месяца с момента появления симптомов.

Поздняков обратил внимание на то, что течение самого COVID-19 не имеет прямого влияния на тяжесть постковидного синдрома, после перенесенного заболевания чаще страдают уже «скомпрометированные» органы и системы.

Ранее, 9 августа, заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ Антонина Плоскирева рассказала, что симптомы постковидного синдрома чаще всего появляются через четыре недели после перенесенного COVID-19 и могут продлиться до нескольких месяцев. Это касается в первую очередь пациентов, которые перенесли коронавирус в бессимптомной форме, добавила она.

7 августа Плоскирева заявила, что так называемый постковидный синдром, выраженный в виде обострения хронических состояний после того, как человек переболел коронавирусом, чаще встречается у женщин и пожилых людей.

При этом врач-терапевт Никита Харлов 3 августа предупредил об опасности постковидного синдрома. Он заявил, что у людей, перенесших коронавирус, могут обостриться такие хронические состояния, как холецистит, панкреатит, синдром раздраженного кишечника. Кроме того, заболевание может оказать влияние и на нервную систему.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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