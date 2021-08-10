Врач назвал наиболее подверженных постковидному синдрому людей

Постковидный синдром необязательно проявляется у всех переболевших, однако может появиться у перенесших заболевание в легкой и даже бессимптомной форме. Об этом предупредил врач-инфекционист Андрей Поздняков во вторник, 10 августа, в беседе с «РИА Новости».

По словам специалиста, одним из факторов, который влияет на развитие постковидного синдрома, является иммунитет.

«Человек со слабым иммунным ответом чаще перенесет коронавирус легко, потому что организм не будет остро и чрезмерно реагировать. Но этот же слабый иммунный ответ способствует длительному пребыванию вируса в организме. А значит, вирус более длительный срок может способствовать поражению систем и органов», — пояснил он.

Врач отметил, что в среднем постковидный синдром длится 4–4,5 месяца с момента появления симптомов.

Поздняков обратил внимание на то, что течение самого COVID-19 не имеет прямого влияния на тяжесть постковидного синдрома, после перенесенного заболевания чаще страдают уже «скомпрометированные» органы и системы.

Ранее, 9 августа, заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ Антонина Плоскирева рассказала, что симптомы постковидного синдрома чаще всего появляются через четыре недели после перенесенного COVID-19 и могут продлиться до нескольких месяцев. Это касается в первую очередь пациентов, которые перенесли коронавирус в бессимптомной форме, добавила она.

7 августа Плоскирева заявила, что так называемый постковидный синдром, выраженный в виде обострения хронических состояний после того, как человек переболел коронавирусом, чаще встречается у женщин и пожилых людей.

При этом врач-терапевт Никита Харлов 3 августа предупредил об опасности постковидного синдрома. Он заявил, что у людей, перенесших коронавирус, могут обостриться такие хронические состояния, как холецистит, панкреатит, синдром раздраженного кишечника. Кроме того, заболевание может оказать влияние и на нервную систему.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.