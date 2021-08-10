Один человек погиб и четверо пострадали при взрыве в Пакистане

Жертвой взрыва пакистанском городе Кветта, расположенном в юго-западной провинции Белуджистан, стал один человек и еще четверо пострадали. Об этом во вторник, 10 августа, сообщает агентство Xinhuanet со ссылкой на региональное правительство.

Уточняется, что объектом взрыва стала ручная граната, а произошедшее случилось в магазине, где продавались национальные флаги ко Дню независимости Пакистана, который отмечается 14 августа.

Все пострадавшие были госпитализированы. Один из них находится в критическом состоянии.

В публикации также указывается, что за последние два дня это уже второе нападение на продавцов национальных флагов.

Накануне, 9 августа, стало известно о том, что в результате взрыва газового баллона в автомобильном фургоне в Пакистане десять человек погибли и как минимум шесть пострадали.