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Один человек стал жертвой ДТП в Новой Москве

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ДТП со смертельным исходом произошло во вторник, 10 августа, в Новой Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, авария произошла на 35-м км Калужского шоссе. Погибла девушка-водитель. Легковой автомобиль восстановлению не подлежит.

Отмечается, что всего в машине ехали шесть человек. Предположительно, они находились в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящий момент выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее в этот день в результате столкновения такси и автомобиля Vortex на западе Москвы погиб один человек, еще два пострадали. Авария произошла на Рябиновой улице.

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