Прямой эфир
Мир
Киев указал на боязнь Германии и Франции военной мощи Украины
Культура
Сильвестр Сталлоне вдохновился Горбуном из Нотр-Дама
Мир
Американка подала иск против принца Эндрю с обвинением в изнасиловании
Общество
DeviantArt начал удалять противоправный контент
Мир
Блинкен указал на степень срочности решения климатических проблем
Мир
В Китае из-за стада слонов эвакуировали 150 тыс. человек
Политика
Байден поблагодарил премьера Японии за проведение Олимпиады-2020
Происшествия
Один человек стал жертвой ДТП в Новой Москве
Общество
В Бурятии охотников на браконьеров поймали на браконьерстве

Байден поблагодарил премьера Японии за проведение Олимпиады-2020

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой, в котором в том числе выразил признательность властям страны за успешное проведение Олимпиады в Токио. Об этом сообщается на сайте Белого дома в понедельник, 9 августа.

Миссия выполнима: с каким настроем паралимпийская команда РФ едет в Токио
На встрече перед отъездом атлетов в Японию президент РФ выразил надежду, что в 2021 году политика в Игры не вмешается

Также глава американской администрации высоко оценил выступления всех спортсменов и отдельно отметил успех сборных Японии и США.

«Президент также подтвердил свою неизменную поддержку Японии в проведении Паралимпийских игр, но при этом отметил [необходимость] принятия мер в рамках общественного здравоохранения, направленных на то, чтобы олимпийские спортсмены имели возможность соревноваться в лучших традициях олимпийского духа», — говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС, японский премьер, в свою очередь, в этом разговоре озвучил намерение провести летние Паралимпийские игры в Токио в безопасном формате, и призвал президента США к сотрудничеству.

Также стороны «условились продолжить тесное взаимодействие ради реализации концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

8 августа в Токио завершились Олимпийские игры. Российские спортсмены, выступавшие в статусе команды Олимпийского комитета России, завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Таким образом, сборная заняла пятое место в медальном зачете.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021