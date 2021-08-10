Байден поблагодарил премьера Японии за проведение Олимпиады-2020

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой, в котором в том числе выразил признательность властям страны за успешное проведение Олимпиады в Токио. Об этом сообщается на сайте Белого дома в понедельник, 9 августа.

Также глава американской администрации высоко оценил выступления всех спортсменов и отдельно отметил успех сборных Японии и США.

«Президент также подтвердил свою неизменную поддержку Японии в проведении Паралимпийских игр, но при этом отметил [необходимость] принятия мер в рамках общественного здравоохранения, направленных на то, чтобы олимпийские спортсмены имели возможность соревноваться в лучших традициях олимпийского духа», — говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС, японский премьер, в свою очередь, в этом разговоре озвучил намерение провести летние Паралимпийские игры в Токио в безопасном формате, и призвал президента США к сотрудничеству.

Также стороны «условились продолжить тесное взаимодействие ради реализации концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

8 августа в Токио завершились Олимпийские игры. Российские спортсмены, выступавшие в статусе команды Олимпийского комитета России, завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Таким образом, сборная заняла пятое место в медальном зачете.