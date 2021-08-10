Прямой эфир
Мир
Киев указал на боязнь Германии и Франции военной мощи Украины
Культура
Сильвестр Сталлоне вдохновился Горбуном из Нотр-Дама
Происшествия
Водитель погиб и ребенок пострадал в ДТП в Свердловской области
Общество
За два месяца лета в России утонули 778 взрослых и 208 детей
Общество
Российского легкоатлета Мизинова встретили в аэропорту аплодисментами
Армия
Активная фаза учений трех стран стартовала у границ Афганистана
Политика
Байден поблагодарил премьера Японии за проведение Олимпиады-2020
Происшествия
Один человек стал жертвой ДТП в Новой Москве
Общество
В Бурятии охотников на браконьеров поймали на браконьерстве

Лондон ввел торговые и авиационные санкции против Беларуссии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Великобритания ввела новые санкции в отношении Белоруссии, затрагивающие авиасообщение и торговую сферу страны. Об этом стало известно в понедельник, 9 августа.

Так, санкционный пакет Лондона направлен на предотвращение полетов и посадок белорусских самолетов на территории Британии, а также на запрет технического обслуживания авиапарку президента республики Александра Лукашенко и его старшего сына Виктора Лукашенко.

Дополнительно санкционные меры затронут таких лиц, как пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт, глава администрации Игорь Сергеенко, глава комитета государственной безопасности Иван Тертель, глава министерства обороны Виктор Хренин, а также глава МВД Иван Кубраков, о чем говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте британского правительства.

Переходя границы: ЕС не исключает санкции против Минска из-за нелегалов
Как разворачивается белорусско-литовский миграционный кризис

Торговые санкции, введенные Британией, затрагивают в том числе белорусский калий, нефтепродукты, товары и технологии для перехвата и мониторинга, товары, используемые в производстве сигарет, а также товары и технологии двойного назначения, что, как отмечается в тексте заявления, «направлено на сокращение объема доходов, поступающих режиму Лукашенко, и ограничение его доступа к товарам, которые могут привести к репрессиям в отношении белорусского населения».

Британские санкции осуществляются в согласовании с ранее введенными ограничениями со стороны Соединенных Штатов, Евросоюза (ЕС) и Канады. Указанные меры затрагивают семь физических и одно юридическое лицо из Белоруссии в связи с задержанием основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича, и его подруги Софьи Сапеги.

Комментируя британские санкции, Александр Лукашенко назвал Великобританию американскими прихвостнями. Как указали эксперты, опрошенные «Известиями», санкционное давление Лондона против Минска на фоне ограничительных мер ЕС и США не изменит положения республики.

В свою очередь, Соединенные Штаты сообщили о введении нового пакета санкций против Белоруссии, о чем говорится в документе, подписанном американским президентом Джо Байденом. Отмечается, что ограничительные меры затронут блокировку активов официальных лиц Беларуси. Солидарность с санкционным давлением выразил ЕС, указав, что решением проблемы может стать «всесторонний национальный диалог».

23 июня сообщалось, что комитет постоянных представителей государств Евросоюза (COREPER) согласовал введение экономических санкций в отношении Белоруссии и запустил техническую процедуру их оформления. Речь шла об ограничениях в отношении семи секторов экономики Белоруссии, в частности, ориентированных на экспорт в ЕС. По данным источника, «все меры будут перечислены в публикации в «Официальном журнале ЕС».

21 июня Евросоюз ввел в действие четвертый пакет индивидуальных санкций против граждан Белоруссии. В список добавлены 78 физических лиц и восемь организаций, в том числе «Белаэронавигация», которую считают причастной к посадке самолета Ryanair 23 мая в Минске. Также ограничения введены против автопроизводителей МАЗ, БелАЗ и ЗАО «Новая нефтяная компания».

В настоящее время санкции Евросоюза распространяются на 166 физических и 15 юридических лиц Белоруссии. Их активы заморожены, а гражданам и компаниям ЕС запрещается любое сотрудничество с ними. Физические лица дополнительно попадают под запрет на въезд в Евросоюз.

Также санкции против Минска ввели США, Канада и Великобритания.

В Белоруссии введение ЕС четвертого пакета санкций против республики восприняли как враждебный шаг Брюсселя.

Инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair произошел 23 мая, когда лайнер совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета блогера и его спутницу россиянку Софью Сапегу задержали.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021