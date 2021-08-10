Лондон ввел торговые и авиационные санкции против Беларуссии

Великобритания ввела новые санкции в отношении Белоруссии, затрагивающие авиасообщение и торговую сферу страны. Об этом стало известно в понедельник, 9 августа.

Так, санкционный пакет Лондона направлен на предотвращение полетов и посадок белорусских самолетов на территории Британии, а также на запрет технического обслуживания авиапарку президента республики Александра Лукашенко и его старшего сына Виктора Лукашенко.

Дополнительно санкционные меры затронут таких лиц, как пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт, глава администрации Игорь Сергеенко, глава комитета государственной безопасности Иван Тертель, глава министерства обороны Виктор Хренин, а также глава МВД Иван Кубраков, о чем говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте британского правительства.

Торговые санкции, введенные Британией, затрагивают в том числе белорусский калий, нефтепродукты, товары и технологии для перехвата и мониторинга, товары, используемые в производстве сигарет, а также товары и технологии двойного назначения, что, как отмечается в тексте заявления, «направлено на сокращение объема доходов, поступающих режиму Лукашенко, и ограничение его доступа к товарам, которые могут привести к репрессиям в отношении белорусского населения».

Британские санкции осуществляются в согласовании с ранее введенными ограничениями со стороны Соединенных Штатов, Евросоюза (ЕС) и Канады. Указанные меры затрагивают семь физических и одно юридическое лицо из Белоруссии в связи с задержанием основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича, и его подруги Софьи Сапеги.

Комментируя британские санкции, Александр Лукашенко назвал Великобританию американскими прихвостнями. Как указали эксперты, опрошенные «Известиями», санкционное давление Лондона против Минска на фоне ограничительных мер ЕС и США не изменит положения республики.

В свою очередь, Соединенные Штаты сообщили о введении нового пакета санкций против Белоруссии, о чем говорится в документе, подписанном американским президентом Джо Байденом. Отмечается, что ограничительные меры затронут блокировку активов официальных лиц Беларуси. Солидарность с санкционным давлением выразил ЕС, указав, что решением проблемы может стать «всесторонний национальный диалог».

23 июня сообщалось, что комитет постоянных представителей государств Евросоюза (COREPER) согласовал введение экономических санкций в отношении Белоруссии и запустил техническую процедуру их оформления. Речь шла об ограничениях в отношении семи секторов экономики Белоруссии, в частности, ориентированных на экспорт в ЕС. По данным источника, «все меры будут перечислены в публикации в «Официальном журнале ЕС».

21 июня Евросоюз ввел в действие четвертый пакет индивидуальных санкций против граждан Белоруссии. В список добавлены 78 физических лиц и восемь организаций, в том числе «Белаэронавигация», которую считают причастной к посадке самолета Ryanair 23 мая в Минске. Также ограничения введены против автопроизводителей МАЗ, БелАЗ и ЗАО «Новая нефтяная компания».

В настоящее время санкции Евросоюза распространяются на 166 физических и 15 юридических лиц Белоруссии. Их активы заморожены, а гражданам и компаниям ЕС запрещается любое сотрудничество с ними. Физические лица дополнительно попадают под запрет на въезд в Евросоюз.

Также санкции против Минска ввели США, Канада и Великобритания.

В Белоруссии введение ЕС четвертого пакета санкций против республики восприняли как враждебный шаг Брюсселя.

Инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair произошел 23 мая, когда лайнер совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета блогера и его спутницу россиянку Софью Сапегу задержали.