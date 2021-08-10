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Водитель погиб и ребенок пострадал в ДТП в Свердловской области

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Мужчина погиб и 10-летний ребенок пострадал в результате столкновения двух автомобилей под Каменском-Уральским в Свердловской области в понедельник, 9 августа.

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Как сообщает сайт «E1.RU» со ссылкой на УГИБДД по Свердловской области, авария произошла около 19:00 по местному времени (17:00 мск) на 91-м км дороги Екатеринбург–Шадринск–Курган. Столкнулись встречные ВАЗ-21009 и Audi Q5. Обе машины сильно смяло. По словам свидетелей, из ВАЗа людей доставали сотрудники МЧС с помощью специнструментов.

«Водитель ВАЗа скончался до приезда скорой. В реанимационное отделение больницы Каменска-Уральского с тяжелыми травмами был доставлен его 10-летний пассажир», — сообщили в городской ГИБДД.

Мальчик ехал на переднем пассажирском сиденье и был пристегнут только штатным ремнем безопасности.

Водитель Audi Q5 также получил травмы. Правоохранители выясняют все подробности произошедшего.

8 августа на западе Москвы столкнулись два автомобиля, в итоге один человек скончался, еще двое пострадали.

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