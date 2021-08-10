Блинкен указал на степень срочности решения климатических проблем

Меры, направленные на противодействие климатическим изменениям, должны быть реализованы в неотложном порядке. С таким заявлением в понедельник, 9 августа, выступил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя доклад Организации Объединенных Наций (ООН), касающийся растущей опасности проблем климата.

Он отметил, что уже в настоящий момент можно наблюдать пагубные последствия климатических изменений, которые угрожают мировой безопасности.

«В этот момент мировые лидеры, частный сектор и отдельные лица должны действовать сообща, безотлагательно и сделать всё необходимое для защиты нашей планеты. Мы не можем больше откладывать амбициозные меры по борьбе с изменением климата», — цитирует американского госсекретаря France 24.

По словам Блинкена, указанные тенденции стали причиной, по которой США взяли на себя обязательство сократить количество выбросов на 50-52% к 2030 году в сопоставлении с теми же показателями, зафиксированными в 2005 году.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с заявлением, в котором обозначалось намерение сделать Вашингтон лидером в борьбе с глобальным потеплением посредством повторного присоединения страны к Парижскому соглашению по климату. Администрация американского лидера также сообщила о выделении $5 млрд, направленных на поддержку штатов в рамках подготовки к потенциальным стихийным бедствиям.

Ранее этим же днем, 9 августа, ООН представила доклад, в котором прогнозировалась необратимая катастрофа, вызванная глобальным потеплением: так, к 2030 году Земля может преодолеть критический температурный порог, если выбросы углекислого газа не будут сокращены вдвое. В тексте отчета указывалось, что в ближайшие десятилетия планету будут потрясать пожары и ураганы, и что избежать многих последствий практически невозможно.

14 июля климатолог Александр Шувалов сообщил, что адаптироваться к глобальному потеплению поможет переход на выращивание других сельскохозяйственных культур в южных районах, борьба с таянием вечной мерзлоты и снижение выбросов парниковых газов.

11 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в России каждое последующее десятилетие становится гораздо теплее предыдущего. В настоящее время эту тенденцию могут ощутить жители центральной части страны.

14 марта Вильфанд призвал не бояться потепления климата. По его словам, потепление неизбежно, однако не стоит ожидать, что зима в Северном полушарии будет длиться до двух месяцев к концу тысячелетия. Специалист подчеркнул, что природные факторы оказывают меньшее влияние на изменение климата по сравнению с деятельностью человека.

9 марта стало известно, что китайские ученые предрекли России и другим странам Северного полушария катастрофические климатические изменения к 2100 году. По мнению специалистов, если не будут приняты меры по смягчению последствий изменения климата, то через 80 лет на указанных территориях лето будет длиться около полугода.