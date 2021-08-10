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Роскачество рассказало о правилах «реанимации» компьютера

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Пользователи компьютеров весьма часто допускают ошибки при попытке исправить зависание устройства или отдельных его программ, а именно — многократное нажатие на клавиши, что негативно влияет на работу софта. Об этом во вторник, 10 августа, сообщил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

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«Я склоняюсь к тому, что каждый клик мышью, каждое нажатие по клавиатуре ухудшает ситуацию. Это все запросы, которые система отправляет в зависшую программу и не может получить отклик. То есть каждое нажатие еще больше нагружает зависшую программу. Постоянно нажимать на кнопки и кликать мышью в этот момент не стоит», — сообщил специалист в своем комментарии радио Sputnik.

Он отметил, что в случае зависания компьютера следует набраться терпения и подождать, пока система даст отклик. Если же его не последовало, то рекомендуется дождаться перезагрузки. Регулярное возникновение подобного рода проблем должно заставить пользователя обратить внимание на мощность и возраст компьютера.

«Перезапуск может помочь с зависшими программами. Но если у компьютера не хватает мощности, то перезапуск тут никак не поможет. Всё упирается в «железо». И быстродействие, и ресурс самого устройства всегда упираются в мощность. Современные программы если и возможно запустить на компьютерах десяти–пятнадцатилетней давности, то они будут очень сильно тормозить, «лагать» (откликаться с задержкой. — Ред.), зависать и так далее. Всегда надо держать свою систему и свое «железо» в актуальном состоянии. Это поможет предотвратить появление лагов, вылетов (непредвиденного отключения программ. — Ред.) и прочего», — поделился Кузьменко.

Ранее, 24 июля, эксперт мессенджера Gem4me Светлана Карачарова прокомментировала заклеивание камер гаджетов и указала, что современный уровень развития техники позволяет проследить за человеком другими способами. Вопрос в том, стоит ли волноваться об этом обычному человеку, а не владельцу уникальной информации.

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