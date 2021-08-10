Госдеп США обвинил Китай и Россию в дискредитации Штатов

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай с Россией навязывают другим странам такое мнение, будто Соединенные Штаты переживают упадок, хотя это не так.

Кроме того, глава американского внешнеполитического ведомства призвал Вашингтон к активным действиям, чтобы не утратить глобального лидерства.

«Ни для кого из нас не секрет, что власти Китая и России доказывают как публично, так и в частном порядке, что Штаты переживают упадок, и лучше связать свое будущее с их авторитарным видением мира, чем с нашим демократическим. Мы в состоянии напомнить им и напоминаем одной мерой за другой, что сил нам хватает с лихвой», — передал его слова ТАСС.

В то же время госсекретарь признал, что США понемногу теряют мировые позиции. Так, страна сейчас только на 13-м месте по качеству инфраструктуры, а по объему инвестиций в инновации — на девятом.

Именно эту ситуацию Блинкен и призвал исправить.

В то же время американский лидер Джо Байден 27 июля заявил, что Китай и Россия — соперники США, но с ними надо сотрудничать. В качестве примера для совместной работы американский лидер привел борьбу с изменением климата, которое «форсирует нестабильность» в Соединенных Штатах и в мире.