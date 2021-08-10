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Дерматолог рассказала о способах лечения солнечных ожогов

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Лечение солнечного ожога — реакции кожи на чрезмерное воздействие ультрафиолета — определяется степенью тяжести последствия воздействия солнечных лучей. Об этом в понедельник, 9 августа, рассказала врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова.

В качестве симптомов солнечного ожога можно выделить покрасневшую кожу, которая может быть горячей на ощупь, болезненность в зоне повреждения, а также отечность. Как правило, сильные ожоги сопровождаются пузырями, возможны в том числе температура, озноб, головная боль и ряд иных неприятных признаков. В отдельных случаях даже прикосновение к телу может оказаться весьма болезненным.

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Кроме того, чрезмерное воздействие ультрафиолета способствует более быстрому процессу старения кожи, развитию аллергии на солнце и повышенной пигментации. Эти же факторы могут стать стимулом для развития меланомы.

«Если мы просто говорим о том, что у нас ожог как покраснение кожи, и там не отслаивается эпидермис, нет эрозии, то можно всё что угодно использовать — и сметану, и кефир намазать, пантенол и прочие смягчающие кожу средства», — рассказала дерматолог в беседе с сайтом aif.ru.

Однако если среди последствий солнечного ожога наблюдаются такие серьезные симптомы, как пузыри на коже, следует обратиться к врачу, подчеркнула эксперт.

Егорова также раскрыла действие традиционного метода борьбы с болезненными ощущениями, а именно — использование сметаны или кефира. Она указала, что эти средства закисляют pH кожи и смягчают ее, что действительно помогает противостоять ожогам.

В рамках профилактики нежелательных последствий воздействия солнечных лучей дерматолог рекомендовала отказаться от выхода на солнце в период с 11 до 16 часов. Также следует пользоваться солнцезащитой с SPF-фильтром не менее 50, и при этом важно регулярно обновлять ее.

Ранее, 20 июля, фитнес-эксперт Анатолий Горячев рассказал об особенностях тренировок в период жаркой погоды, указав, что тренироваться следует либо утром, либо вечером в легкой одежде. А вот спортивные занятия под палящим солнцем не рекомендуются.

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